Serie A | riflessione dell’Empoli su Zanetti Rischia l’esonero

Empoli, ds Accardi: "Riflessioni su Zanetti ma non è detto che non sarà più l'allenatore" Sky Sport

Empoli, notte di incubi e riflessioni. Il futuro di Zanetti sempre più incerto TUTTO mercato WEB

Rischia di cadere la prima testa in Serie A. Dopo 4 gare, e 4 sconfitte, sono in corso profonde riflessioni in casa Empoli sulla posizione di Paolo Zanetti. L’allenatore dei toscani ha incassato un ...Settantacinque anni. Tanto è passato dall’ultima volta in cui l’Empoli aveva incassato 7 gol in una partita ufficiale. Era il dicembre 1948 e gli azzurri persero 7-0 a Pescara, sfida valevole per il c ...