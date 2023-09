Serie A | nasce ‘The Italian Dream’ un talent show per cercare talenti in Medio Oriente

(Di lunedì 18 settembre 2023) LaA lancia iline Nord Africa: al vincitore un contratto in primavera La LegaA ha lanciato un nuovo progetto,Dream‘. Si tratta di un, prodotto con Starzplay e in collaborazione con l’ente governativo Image Nation Abu Dhabi peri migliori giovani dale Nord Africa, in particolare da Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Marocco. Sei episodi in cui i giovanii si affronteranno in unadi round eliminatori per raggiungere la finale che si disputerà dal vivo ad ...

LaA lancia il talent show 'The Italian Dream' in Medio Oriente e Nord Africa: al vincitore un contratto in primavera La LegaA ha lanciato un nuovo progetto, 'The Italian Dream'. Si tratta di un talent show, prodotto con Starzplay e in collaborazione con l'ente governativo Image Nation Abu Dhabi per cercare ...Osservare e giocare sono due cose diverse, chiaro, ma Separate Waysda Resident Evil 4 e ne ... Non è però finita qui, perché dopo unadi altri spezzoni che hanno confermato, non che ci ...

NASCE IL TALENT SHOW “THE ITALIAN DREAM” Lega Seria A

Serie A, nasce il talent show The Italian Dream: in palio un contratto in Primavera ilmattino.it

Un nuovo reality, tutto italiano ma girato in Medio Oriente. È la nuova iniziativa della Lega di Serie A che, insieme a Starzplay (broadcaster dell’area MENA), ha ...La Lega di Serie A va a caccia di giovani promesse in Medio Oriente e in Nord Africa: in palio c'è un contratto con la Primavera di una squadra italiana ...