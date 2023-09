Serie A femminile | giornata 1 | le big partono subito forte

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il campionato diè finalmente ripartito con la1 della stagione 2023/2024, contrassegnata da tanti e bei gol e da un’importante iniziativa targata FIGC contro la violenza di genere, intitolata #MaiPiù, che avrà carattere permanente e accompagnerà tutta questa annata. Per quanto accaduto sui vari campi, va segnalata la partenzadelle big, tra le quali s’insinua il Como. Son ben 19 le reti segnate nelle 5 partite andate in scena, col premio di match più prolifico aggiudicato da quello di punta di questo primo appuntamento, Milan-Roma. Prepariamoci ad immergerci più in profondità nelle pieghe di questo nuovo inizio del calcioitaliano presentando tutti i vari risultati con i rispettivi tabellini., ...

TRENTO . Il Trento calcioa punteggio pieno dopo due giornate del campionato diC , le gialloblù vincono in casa contro il Padova e si portano a 6 punti in classifica. "Avevamo tante aspettative per questo ...... Alessio Diliè e Federica Salvatori (neo giocatrice della nazionale), e con il supporto ... e di qualificarsi per la fase finale grazie a unadi prestazioni convincenti. Fatale però e ...La Roma riprende da dove aveva lasciato e, nella gara valevole per la prima giornata della2023/2024 , sconfigge per 4 - 2 il Milan . Le campionesse in carica hanno chiuso il primo tempo avanti di due reti grazie a Linari e Haavi, salvo poi essere rimontate nella ripresa ...

Calcio femminile, al via anche serie A e serie B dopo l’antipasto con la C di settimana scorsa. Vince la Fiorentina con il Sassuolo dopo lo spavento del rigore in apertura. In serie B travolgente il ...Prima giornata del campionato di Serie A Femminile, dove il Milan affronta uno degli avversari peggiori in assoluto: la Roma. Dopo alcune occasioni iniziali da parte di entrambe le squadre, sono gli ...