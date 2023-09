Serena | «Scudetto? L’Inter è la super favorita | ma attenti alla Juve»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Aldo, ex calciatore, ha parlato della lottadopo le prime giornate e della sfida Inter-ntus Aldo, ex calciatore, ha parlato al Corriere dello Sport della lottatra Inter entus. PAROLE – «Inzaghi vince il derby sempre allo stesso modo? Vero. Verticalizzazioni perfette e dominio dello spazio. E con il velocista Thuram, viene tutto più facile. Lautaro mi è piaciuto molto, gioca per gli altri ed è ancora più finalizzatore. Eha anche il centrocampo migliore d’Italia. Inter? Direi di sì. Questa squadra ora è un rullo compressore. Immagino un testa a testa tra Inzaghi e Allegri, con il primo favorito. Nellavedo la voglia di dominare l’avversario e la valorizzazione degli ...