(Di lunedì 18 settembre 2023) Energica reazione dopo il rigore subìto col San Donato: rimonta con Mugelli e Brugnone, al 93' Benedetti chiude in gran ...

Seravezza mai doma resta prima in classifica - Seravezza mai doma ... LA NAZIONE

Maccabruni ora è tornato Il Seravezza l'ha aspettato Quotidiano Sportivo

SERAVEZZA- 3 SAN DONATO TAVERNELLE 1 SERAVEZZA-: Lagomarsini, Salerno, Granaiola, Putzolu (46' Benedetti), Brugognone (62' Sforzi), Ivani, Camarlinghi, Mugelli (80' Maccabruni), Bedini, Mannucci ( ...