Sequestro di dopanti nel Napoletano | bodybuilder pronti a spendere 500 euro per una confezione

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 18 settembre 2023) Migliaia di farmaci, tra cui quelli usati per migliorare le prestazioni degli atleti in gare di bodybuilding, provenienti dall’estero. Tutti erano privi di autorizzazione all’immissione in commercio in Italia e soprattutto contenevano sostanze nocive alla salute. E’ quanto scoperto, stamattina, in un’operazione eseguita dalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore che ha proceduto alL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.