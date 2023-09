Secondo i bookie Atletico Madrid favorito contro la Lazio

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’Europa per svoltare un inizio di stagione complesso in Serie A. Ladi Maurizio Sarri, già sconfitta tre volte in quattro uscite, domani alle 21 torna in Champions League dopo tre anni, e lo fa sfidando l’dell’ex Diego Simeone, reduce dalla pesante sconfitta subita in casa del Valencia. Per partire subito con il piede sull’acceleratore, il tecnico laziale spera nel risveglio di Ciro Immobile, a digiuno dal 26esimo della prima partita stagionale in casa del Lecce e ancora a secco all’Olimpico. Come riporta Agipronews, il timbro del capitano biancoceleste si gioca a 3,12 su Betflag, quota che sale a 7,25 in caso sia lui ad aprire le marcature del match, mentre si gioca a 5,55 il bis di Luis Alberto, a segno allo Stadium sabato scorsola Juventus. Restando in tema Juve, tra i Colchoneros ...