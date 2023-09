“Seconda bici rubata a mio figlio | questa volta alla velostazione | frustrazione oltre il danno economico”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 settembre 2023) Bergamo. Una mountain bike (quella della foto) lasciata, si pensava al sicuro,di Bergamo, con disappunto sparita il giorno seguente: è successo tra giovedì 13 e venerdì 14 quando un giovane residente in città ha fatto l’amara scoperta. “Con la presente lettera voglio segnalare un problema che pare non interessi a nessuno, il furto diclette a Bergamo – scrive il padre del ragazzo -. Non interessa oppure nessuno denuncia perche? le speranze di ritrovare la propria amatacletta e? pari allo 0,000001 e denunciare vuol dire prendere una giornata, andare dai Carabinieri o chi per esso per denunciare un furto con la quasi certezza di non riavere la propria amatacletta a casa al calduccio. Il 13 settembre hanno rubato a miola...