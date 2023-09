Se l' intelligenza di Sainz ricorda il cuore di Gilles

(Di lunedì 18 settembre 2023) È nata una stella. Sobria, serena, gentile finché non cercano di rubarle l'orologio. Una stella della porta accanto Carlos, non maledetta, e mai volgare nei modi

Dopo una gara gestita con astuzia e, soprattutto nella parte conclusiva con gomme hard usate, Carlosè riuscito ad aggiudicarsi il primo successo della stagione, lasciandosi alle ...Maha giocato la carta vincente. Un'idea tutta sua. Ha lasciato che Norris arrivasse a ... Lo ha fatto con grandetattica. Ma Carlos in gara ha sempre avuto una marcia in più. Dove è ...Nonostante tutto, si è assistito a un finale da brivido conche faceva ricorso a tutta la suatattica per aiutare Leclerc a chiudere al quarto posto e conquistare 12 pesanti punti ...

In casa Ferrari Carlos Sainz ha ribaltato le gerarchie interne: lo spagnolo e Vasseur analizzano i segreti di questo passo in avanti ...Formula 1 GP Singapore - Vi riportiamo le immagini del retropodio tra Carlos Sainz, Lando Norris e Lewis Hamilton a Marina Bay, teatro dell'ultimo Gran Premio di Singapore. Dopo una gara gestita con a ...