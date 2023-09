Se la Francia schifa i migranti di Lampedusa

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 settembre 2023) Al centro dell’agenda dell’esecutivo di Giorgia Meloni, c’è ancora la questione. Non solo per il notevole afflusso verificatosi nelle ultime settimane – che hanno portatoin una condizione di letterale collasso – ma perché ci sono puree Germania a sbarrare la strada a Palazzo Chigi. Prima Berlino, la quale ha affermato chiaramente di non voler accogliere i profughi arrivati in Italia; poi è intervenuta Parigi blindando il confine con Ventimiglia. Ma le cattive notizie per il centrodestra italiano non finiscono qui. Stamattina, un centinaio di– sistemati a Porto Empedocle – hanno cercato di fuggire dalla struttura. Un tentativo che ha avuto esito positivo, affiancato dalle forti preoccupazioni delle forze dell’ordine nel mantenere la pubblica sicurezza nell’area. Subito dopo ...