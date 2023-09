Se hai i capelli lunghi dovresti sempre dormire in questo modo | cosa dicono gli esperti

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 18 settembre 2023) Qual è la soluzione migliore per la salute di una lunga e folta chioma quando si va a? Gliconsigliano di fare così. Barometro della salute, trasmettitori di energia e bellezza, ifanno da tramite tra mondo interno e mondo esterno. Sono un elemento cruciale del look quotidiano. Ma sono anche croce e delizia. Perché per essere valorizzati nella maniera migliore devono essere curati con grande attenzione. Come bisognacon iper mantenerli in salute? – grantennistoscana.itSe volessimo considerare icome un accessorio naturale non potremmo che concludere che sono un accessorio unico, senza pari. In ogni tempo e in ogni cultura ihannoavuto dalla loro la potenza del ...