Scuole nei comuni montani | audizione di Save The Children e altre associazioni

(Di lunedì 18 settembre 2023) ROMA – Martedì 19 settembre, nella Sala del Mappamondo di Montecitorio, la Commissione Cultura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge sull'abolizione del limite numerico minimo di alunni per la formazione delle classi nelleprimarie e secondarie dei, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, svolge audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti di: – Forum Diseguaglianze e Diversità; –the; – Federazione degli studenti. – Coordinamento genitori democratici – Cgd; – Rete degli studenti medi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Curiosità: Una scuola è un'istituzione destinata all'educazione e all'istruzione di studenti e allievi sotto la guida di varie tipologie di figure professionali appartenenti al settore dei lavoratori della conoscenza.

Scuola, il Presidente Mattarella il 18 settembre a Forlì per l'apertura ... Regione Emilia Romagna

Dl 'Caivano', il MIM precisa: “Finanziato con fondi non più utilizzabili ... Miur

Una cannonata di magnitudo 4.9 scala Richter ha svegliato l'Appennino tra Toscana e Romagna lunedì all'alba, poi l'ha tenuto in piedi, desto, fuori casa per ore, messo in allerta da uno sciame sismico ...Dopo la grande paura e la chiusura precauzionale degli istituti nelle zone più colpite, solo la materna di San Martino in Gattara resterà chiusa in attesa di nuove verifiche ...