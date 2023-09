Scuola | Mattarella | ' genitori rispettino docenti | senza autorità inizia tirannide'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Forlì, 18 set. (Adnkronos) - "Dobbiamo incoraggiare il lavoro di tanti insegnanti, entusiasti e volenterosi, aiutare la loro strada per camminare insieme agli studenti, evitando che cambino ogni anno, con la necessità di ricostruire ogni volta il rapporto con loro. Assicurando loro condizioni economiche adeguate, e restituendo pienamente alla loro funzione il prestigio che le compete nella società e che talvolta è messo in discussione dache non si rendono conto di recar danno ai propri figli". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto 'Saffi-Alberti' di Forlì. "Perché -ha ricordato il Capo dello Stato- come insegnava Platone 'Quando i figli presumono di essere uguali ai padri, i maestri tremano davanti agli scolari, e preferiscono adularli anziché ...