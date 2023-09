Scuola | Csel | Salgono a 6 126 i comuni con risorse per assistenza alunni con disabilità

(Di lunedì 18 settembre 2023) Roma, 18 set. - (Adnkronos) - In questo anno scolastico appena iniziato saranno 6.126 i(41 in più sull'anno passato) quelli che potranno usufruire delleaggiuntive per finanziare l'per l'autonomia e lacazione personale deglicon handicap fisici e sensoriali, garantendo “attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”. E' uno degli elementi che emergono dall'analisi dei dati sulleaggiuntive assegnate a questo settore dalla Legge di Bilancio 2022, effettuata da Centro Studi Enti Locali () per Adnkronos. D'altronde tra i molti aspetti che i vertici delle istituzioni scolastiche sono chiamati a gestire, ci sono proprio le misure da adottare per favorire l'inclusione e ...

... scuole dell'infanzia,primaria esecondaria di primo grado. In queste scuole, erano ... E appunto, come emerge dall'elaborazione del, le risorse, il cui riparto è stato basato sui ...... stando a quanto emerso dalla ricerca condotta dal Centro Studi Enti Locali () , nel 2022 si ... gli investimenti, le risorse e gli impegni dei comuni Ambiente, risorse per clima e mobilità ...... scuole dell'infanzia,primaria esecondaria di primo grado. In queste scuole, erano ... E appunto, come emerge dall'elaborazione del, le risorse, il cui riparto è stato basato sui ...

Scuola, Csel: "Salgono a 6.126 i comuni con risorse per assistenza ... Adnkronos

Scuola, Csel: "Al Nord 45% risorse per assistenza alunni con ... L'Edicola del Sud

Se lato docenti di sostegno le notizie non sono sempre buone, per gli alunni con disabilità arrivano più risorse per l'assistenza all'autonomia e comunicazione.In questo anno scolastico appena iniziato saranno 6.126 i comuni (41 in più sull'anno passato) quelli che potranno usufruire delle risorse aggiuntive per finanziare l’assistenza per l’autonomia e la c ...