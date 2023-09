Scrutini e valutazione studenti | un riepilogo di norme e sentenze Nota

(Di lunedì 18 settembre 2023) L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha pubblicato unacontenente undellesuglie sulladegli. Gli argomenti trattati sono:come atto di esercizio di discrezionalità tecnica,nel primo ciclo di istruzione,nel secondo ciclo di istruzione, obblighi informativi e attivazione dei corsi di recupero, composizione consiglio di classe in sede di attività valutativa, validità dell'anno scolastico e assenze. L'articolo .

Curiosità: La valutazione scolastica consiste nell'attribuzione di valore agli apprendimenti acquisiti nella scuola dell'obbligo e negli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado. Comunemente, la valutazione scolastica viene intesa come sinonimo di voto che, se negativo, in certi Paesi può condizionare i tempi e i tipi di percorso formativo dello studente. Il voto non è assimilabile alla valutazione, di cui è piuttosto l'esito: essa è definita in letteratura come processo di conoscenza attraverso il quale si perviene ad un giudizio. La valutazione scolastica, come dimensione fondamentale dell'educazione, nel XXI secolo è finalizzata a garantire sia la qualità dell'istruzione, sia il diritto allo studio e al successo formativo di tutti, l'equità e le pari opportunità di genere.

