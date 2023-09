Sconvolgente rivelazione sugli addetti ai bagagli in aeroporto | ecco come rubavano! Tre arresti clamorosi

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 18 settembre 2023) Oggi Notizie Un nuovo turbamento ha sconvolto il settore aeronautico. Tre dipendenti del TSA, l'ente responsabile della sicurezza dei trasporti negli Stati Uniti, sono stati sorpresi mentre rubavano denaro ai passeggeri in fila per i controlli di sicurezza. Questo evento ha sollevato numerose domande sulla sicurezza e sull'onestà all'interno degli aeroporti. L'incidente sorprendente al TSA Le telecamere di sorveglianza hanno filmato uno dei tre dipendenti, identificatoGonzalez, mentre estraeva denaro dalla borsa di un passeggero per poi introdurlo nella sua tasca. Le autorità stimano che abbia rubato circa 600 dollari. Incredibilmente, le accuse contro uno dei tre dipendenti sono già state ritirate, mentre Gonzalez ha acconsentito a partecipare a un programma di "riabilitazione negoziata" che potrebbe evitargli l'accusa, a condizione che rispetti le linee ...