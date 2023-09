“Scontro fratricida” La Wagner fa gola a Putin e scatta la guerra interna

(Di lunedì 18 settembre 2023) Chi prenderà il controllo dell'armatain Africa? Dopo la morte del leader Yevgeny Prigozhin, il gruppo di mercenari è rimasto senza un capo e sul futuro ci sono ancora incertezze. Qualcosa però si sta muovendo, secondo quanto appreso da un gruppo di reporter specializzati del “New York Times”. Recentemente c'è stata una visita ufficiale di alti esponenti dell'esercito russo in alcuni paesi africani dov'è attivo il Gruppo, con lo scopo di rassicurare i regimi sulla prosecuzione della presenza di Mosca sul territorio. I mercenari dellapresenti in Africa, secondo fonti francesi, ammonterebbero a 4.000, dispiegati in Mali, Libia, Burkina Faso, Repubblica Centrafricana e Sudan. La ricchezza accumulata da Prigozhin nel territorio africano aveva permesso all'ex leader delladi portarsi a ...

La pesante eredità lasciata da Prigozhin potrebbe aprire scenari di guerra e generare uno scontro per la successione, con l'obiettivo di prendere il controllo della prestigiosa Armata Wagner.