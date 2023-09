Sciopero trasporti | disagi da Nord a Sud | tutto quello che serve sapere

Leggi su notizie

(Di lunedì 18 settembre 2023)in questo lunedì 18 settembre, importantiche vanno daverso Sud:chein merito a questa giornata Un lunedì che non inizia affatto con il piede giusto per tantissimi pendolari che, per potersi recare a lavoro, scuola o altro, dovranno fare a meno di prendere i mezzi del trasporto pubblico locale. Ilin questo 18 settembre. Tra questi comprendono: bus, tram e treni. Gli stessi che saranno fermi in diverse città italiane per determinate ore. Motivo? La protesta nazionale da parte del personale del Tpl dalle sigle sindacali Cub, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail.mezzi (Ansa Foto) Notizie.comIl loro ...