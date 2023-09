Sciopero mezzi | le news | a rischio metro | treni e bus da Milano a Roma DIRETTA

Oggi, 18 settembre 2023,deidel trasporto pubblico locale - bus, tram, treni - fermi in diverse città italiane per la protesta nazionale di 24 ore del personale del Tpl dalle sigle sindacali Cub trasporti, Sgb,...Loè stato proclamato per "per rivendicare la mancanza nel CCNL di contenuti essenziali ... In numerose altre città italiane potrebbero esserci ritardi o cancellazioni delle corse dei...The devil rides out (1968) Articoli più letti In quale città c'èdeipubblici il 18 settembre di Alessandro Patella No, quelle presentate al Parlamento messicano non sono mummie di ...

Sciopero a Roma: lunedì 18 settembre a rischio bus, metro e tram. Tutte le informazioni RomaToday

Sciopero dei mezzi pubblici 18 settembre: ecco gli orari e le fasce garantite Corriere della Sera

Si prospetta un lunedì nero per chi, per spostarsi, utilizza mezzi pubblici. È stato infatti proclamato per il 18 settembre uno sciopero nazionale che della durata di 24 ore. A rischio bus e metro. A ...A Genova, allo sciopero di 24 ore di CubTrasporti, Confederazione Cobas, Adl e Sgb si somma quello di 4 ore di Ugl Fna: tutti gli orari della protesta e le fasce garantite ...