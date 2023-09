Sciopero 18 settembre | chi si ferma | gli orari nelle principali città

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 settembre 2023) Lunedì da incubo per milioni di italiani: è una giornata nera per il trasporto urbano in tutta Italia questo 18, a causa dellodi 24 ore indetto a livello nazionale dei dipendenti del trasporto pubblico, in particolare dai sindacati Cub trasporti, Sgb Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail. Alla base del blocco diverse motivazioni, tra cui la rivendicazione di un aumento di stipendio pari a 300 euro, la riduzione a 35 ore settimanali a parità di salario, la riduzione dei periodi guida e dei nastri di lavoro. Ma anche, si legge nel comunicato ufficiale dei sindacati, per rivendicare un reale adeguamento delle tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per chiedere il blocco delle privatizzazioni e relative gare d’appalto e anche per gli utenti che utilizzano i mezzi del trasporto pubblico affinché si smetta con i tagli ai ...