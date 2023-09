Sciame sismico tra Toscana e Emilia | la scossa più forte di magnitudo 4 8

In corso unonella zona, con scosse di assestamento di più lieve entità, soprattutto a Tredozio (Forlì Cesena). Decine le richieste di informazioni e di sopralluoghi. Maggiori ......segnalazioni di grossi danni' In collegamento con 'Morning News' il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha confermato l'entità 'per il momento lieve' dei danni causati dello...L'evento è stato preceduto da unoche ha avuto inizio alle 4.38, segnalando una serie di piccole scosse telluriche. Nonostante la notevole magnitudo del terremoto, al momento non sono ...

Roma, 18 set - Continuano a far paura le scosse tra provincia di Firenze e provincia di Forlì-Cesena, dopo che stamattina un sisma di magnitudo 4.8 ha colpito il Comune di Marradi. Eugenio Giani, pres ...Roma, 18 set. (askanews) - Vigili del fuoco al lavoro per le verifiche strutturali tra le province di Firenze e Forlì dopo il sisma che ha fatto tremare l'Appennino tosco-romagnolo all'alba. Secondo l ...