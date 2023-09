Schlein sotto assedio | il big la sbugiarda sulle armi e Letta scalda i motori

(Di lunedì 18 settembre 2023) Lo spartiacque è l'intervista disastrosa a Lilli Gruber nella famosa puntata di Otto e mezzo della scorsa settimana. Da allora sembra essersi rotto il fragile vaso di Pandora del Pd e la segretaria Ellyè stata travolta dalle critiche, non solo quelle confinate nelle chat interne. Oggi su la Stampa, giornale diretto da Massimo Giannini che aveva partecipato all'intervista delle polemiche riservando qualche frecciata a, dedica una pagina alla "stoccata" di Piero Fassino alla leader (per quanto?) dem. Tutto parte da due interventi pubblici.parlava a Bar, Fassino nella "sua" Torino, sullo stesso tema, quello delle spese militari. "Sono favorevole a sostenere Kiev, anche militarmente – ha detto la leader dem –, ma pensano di raccontarci che la difesa comune si fa aumentando in modo lineare la ...

