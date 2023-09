Schianto Frecce Tricolori | il pilota indagato | perché si muove la Procura

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il papà della piccola Laura, Paolo Origliasso, ha passato la notte a chiedersi cosa avrebbe potuto fare per salvare la vita alla sua bimba di 5 anni. «Ha ripercorso la scena un migliaio di volte», racconta Maurizio Berardino, il capo del dipartimento di anestesia e rianimazione della Città della salute di Torino che sta seguendo il decorso clinico dei genitori di Laura, morta sabato scorso a causa dellodi un aereo dellea San Francesco al Campo, nel torinese. Paolo è stato dimesso ieri mattina, con 20 giorni di prognosi. Mentre sua moglie, Veronica Vernetto, è ancora in ospedalele sue ustioni «sono di estensione maggiore». Ci rimarrà per qualche giorno «sotto il monitoraggio del chirurgo plastico». «Dal punto di vista medico la situazione dei genitori è tranquilla», spiega ...

"Non sento più il motore. Vedo degli uccelli". Poi lol'impatto sulla pista e quei cento metri di struscio, come lo chiamano i piloti, che fanno schizzare il Pony 4 fuori dalle reti dell'aeroporto di Caselle. Poi, l'epilogo, straziante: i ...Aereo precipitato a Caselle, il video choc dello- guarda LE CAUSE - Prima di lanciarsi ...Tricolori, l'omaggio per la partenza dell'Amerigo Vespucci - guarda LA DISPERAZIONE DEL PADRE ...... che nella sua pazza corsa dopo lo, ha coinvolto la macchina dove viaggiava la famiglia di ... pilota esperto che fin da ragazzo sognava di entrare a far parte della pattuglia delle...

Tutti gli appuntamenti dell'airshow in programma all'aero club di Torino per il centenario dell'Aeronautica militare sono stati annullati in seguito alla tragedia avvenuta vicino a Caselle dove, duran ...