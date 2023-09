“Schiaffeggiato dal carabiniere sulla porta di casa e minacciato di Tso” | 32enne denuncia un comandante del Viterbese Le immagini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Micheal Abatecola ha 32 anni e vive a Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo. Nei giorni scorsi ato per stalking e lesioni personali ildella locale stazione carabinieri, Fabio Ceccarelli, con l’accusa (supta da materiali video) di avergli dato uno schiaffo in faccia facendogli cadere gli occhiali. La scena è stata ripresa da una telecamera interna all’abitazione della vittima e il video, oltre ad essere finito negli atti d’indagine della Procura, è stato diffuso dalla testata Tusciaweb.eu. “È un mese che vivo fuorie ho paura di tornare e di trovare qualcuno che mi aspetti lì” ha dichiarato il giovane all’agenzia Lapresse. “Il maresciallo dei carabinieri che hail mio assistito – sottolinea sempre alla LaPresse l’avvocato Franco Taurchini – ...