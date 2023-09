Scherma | nazionale azzurra paralimpica in allenamento a Tirrenia in vista dei mondiali

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023), 18 set. - (Adnkronos) - Il CPO dista ospitando in questi giorni l'ultimocollegiale dellaitaliana diprima deidi Terni 2023. Agli ordini del Coordinatore del settore Dino Meglio e dei CT del fioretto Simone Vanni, della spada Francesco Martinelli e della sciabola Marco Ciari, gli azzurri stanno rifinendo la preparazione indelle gare iridate in programma dal 3 all'8 ottobre, valevoli anche come Qualifica ai Giochi di Parigi 2024. Oggi gli atleti e lo staff, al lavoro sulle pedane toscane, hanno ricevuto la gradita visita del Presidente della Federazione Italiana, Paolo Azzi, entusiasta per il clima respirato nel gruppo azzurro. “Ho trovato una ...