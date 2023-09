Scherma | Kharlan | “Quando mi hanno squalificato ho pensato che fosse finita”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023) La campionessa dellafemminile, Olha, ha parlato in una lunga intervista al Guardian. Ecco le sue parole: “Probabilmente saranno le mie ultime Olimpiadi e voglio godermele. E sarà diverso per ogni ucraino coinvolto. Vogliamo che la nostra gente si senta sempre più orgogliosa,gareggeremo a Parigi. Sarà una grande responsabilità, ma tutto è diversohai il potere della nazione dietro di te. Siamo combattenti e ogni grande vittoria significa tanto adesso. Vedi l’oro in ogni momento”. E ancora: “Pensavo che la mia carriera sarebbecosì. Ho dovuto pensare al peggio. Proprio lì, mi sono sentito nella peggiore condizione di tutta la mia vita. Ho ricevuto molto odio per quello che ho fatto. Ma le persone che parlano così non capiscono cosa significhi la guerra. Noi ...