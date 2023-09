(Di lunedì 18 settembre 2023) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, hannoun 31enne di origini tedesche, ma residente a Roma, poiché gravemente indiziato dei reati di rapina, resistenza a un pubblico ufficiale e riciclaggio. Nello specifico, nella mattina di mercoledì scorso, in via Prenestina, un’vettura condotta da un uomo, non si è fermata all’ALT imposto dalla pattuglia dei Carabinieri impegnata al controllo della circolazione stradale, così da innescare un breve inseguimento, terminato solo dopo che l’vettura in fuga si è scontrata contro un’che procedeva nel senso opposto di marcia, senza provocare gravi conseguenze. Raggiunto e bloccato dai militari e da ulteriori verifiche anche per capire la natura del gesto, i Carabinieri ...

Curiosità: Scappa - Get Out (Get Out) è un film thriller/horror del 2017 scritto, diretto e co-prodotto da Jordan Peele, al suo esordio dietro la macchina da presa.

Pertanto, due napoletani, un 46enne ed un 70enne, entrambiprecedenti di polizia, sono stati arrestati per porto illegale di armi e munizioni.col motorino e punta la pistola contro i ...trentaquattrenne, marocchino, senza fissa dimora,precedenti. L'uomo è stato sorpreso ancora in possesso del denaro rubato. La refurtiva è statat restituita al legittimo proprietario.

Minaccia la farmacista e scappa via con i soldi Youtvrs

Scappa con auto rubata e ne colpisce una in transito: Arrestato RomaDailyNews

Perché la vita in diretta oggi non va in onda Svelato il motivo (e il conduttore fa un'incursione dalla collega) Brutta sorpresa per gli affezionati ...Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel pud pontino, lo scorso 12 settembre ...