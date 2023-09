Scambio di prigionieri tra Usa e Iran | sbloccati sei miliardi di fondi del regime di Teheran

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Gli Stati Uniti hanno trasferito su un conto qatariota seidi dollari diiani, fino adesso congelati in Corea del Sud in base alle sanzioni internazionali contro ildi, nel quadro di un accordo per unodiraggiunto ad agosto al termine di un anno di trattative. Lo ha dichiarato all’agenzia internazionale Afp una fonte vicina alla vicenda, specificando che un aereo dal Qatar ha raggiunto l’per l’evacuazione di cinque cittadini Usa detenuti: allo stesso tempo, il governo di Washington dovrà lasciar andare cinqueiani. A far ritorno in America saranno quattro uomini e una donna, detenuti nel famigerato carcere di Evin (lo stesso in cui è stata rinchiusa l’italiana Alessia ...