Sarri sul silenzio post Juve | «Lo ha chiesto la società»

(Di lunedì 18 settembre 2023) La conferenza stampa di Maurizio, instampa per protesta contro gli arbitri dopo la sconfitta contro lantus, alla vigilia della sfida di Champions contro l’Atletico Madrid. Le parole del tecnico laziale riportate de Tmw. Che rise si aspetta dalla Lazio? «Che prosegua nei miglioramenti togliendo i difetti che in questa parte iniziale di stagione non ci hanno permesso di arrivare al risultato. Tra tutti l’approccio alla partita e i momenti decisivi nelle zone decisive: assenti in area avversaria, troppo molli nella nostra. Siamo rimasti corti sia contro Napoli che contro lantus. Quando abbiamo giocato, non ci siamo mai scomi lasciando decine di contropiede. Mi dispiace che subiamo gol in situazioni facilmente leggibili e che, nei 54 palloni giocati in ...

Curiosità: Maurizio Sarri (Napoli, 10 gennaio 1959) è un allenatore di calcio italiano, tecnico della Lazio.

Alla vigilia del match il tecnico biancoceleste Maurizioha parlato così in conferenza stampa: MIGLIORAMENTI - 'Mi aspetto che la squadra prosegua nei migliroamenti, togliendo i difetti che ...Lazio,tornako con la Juventus .contro Simeone, stili di gioco a confronto . Immobile in discussione e l'obiettivo della Lazio in Champions . Lazio,tornako con la ...

Disamine su disamine dopo la sconfitta di Torino. La Lazio è infatti uscita dalla sfida con i bianconeri senza alcun punto, non riuscendo a fare seguito alla sorprendente vittoria contro ...Dopo il silenzio stampa post Juventus, Sarri è tornato a parlare in conferenza a Formello in vista dell’esordio in Champions League. Il tecnico della Lazio non si è ...