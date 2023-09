Sarri avverte “Contro l' Atletico dobbiamo fare risultato”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La partita con l'un'occasione per svoltare? Bisogna pensare ai singoli eventi, il calendario ci propone questo. Abbiamo problemi da risolvere ma c'è la consapevolezza che abbiamo fatto passi in avanti. Chiaro che quando giochisquadre forti ci sono opportunità e rischi. Domanicercare di. I nostri risultati non sono positivi, ma non bisogna pensare a questo; giochiamola più forte del girone eunpositivo potrebbe essere importante in ottica qualificazione”. Così Maurizio, tecnico della Lazio, presenta il match di Championsl'Madrid nella conferenza stampa della vigilia. “La Champions è la ...