Santo del giorno di oggi 18 settembre | San Gennaro

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 settembre 2023) Decapitato per ordine di Diocleziano il 19del 305. Durante l’esecuzione una nobildonna riesce a raccogliere in due ampolle il sangue: la liquefazione è il fenomeno che si ripete ormai da secoli18si celebra San. Nato a Napoli nella seconda metà del III secolo, è eletto vescovo di Benevento. Viene decapitato per ordine di Diocleziano il 19del 305. Durante l’esecuzione una nobildonna di nome Eusebia riesce a raccogliere in due ampolle il sangue di san, custodendolo con molta venerazione. Dopo l’editto di Costantino un vescovo di Napoli fa traslare solennemente le ossa di sanda Pozzuoli alle catacombe della sua città. Durante il tragitto Eusebia regala al vescovo anche le due ampolle con il sangue del ...