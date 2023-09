Curiosità: Sandro Tonali (Lodi, 8 maggio 2000) è un calciatore italiano, centrocampista del Newcastle Utd e della nazionale italiana.

Probabilmente era destino: neanche il tempo di dire addio al Milan che perè già ora di tornare a San Siro. Questa volta però nella veste (quasi del tutto inedita) di avversario: il centrocampista italiano guiderà infatti il Newcastle nella notte del grande ...La Champions League per provare a ripartire immediatamente dopo la brutta sconfitta nel derby: per il Milan, il debutto in Coppa contro il Newcastle dell'exrappresenta subito un'occasione per ripartire dalle buone sensazioni viste nelle prime tre uscite stagionali. Secondo i betting analyst di William Hill e Scommessemania c'è grande ...

Sandro Tonali affronta il Milan da ex: segnerà un gol a San Siro La Gazzetta dello Sport

Milan-Newcastle: Sandro Tonali si allena in gruppo: recuperato dal 1' Il Milanista

Dopo il ko nel derby contro l’Inter, adesso la testa del Milan è proiettata al big match di Champions contro il Newcastle.Per la sfida contro il Milan di Stefano Pioli, Eddie Howe potrebbe schierare il Newcastle con il 4-3-3, modulo di riferimento per gli inglesi. Con Pope in porta, in difesa possibile la linea composta ...