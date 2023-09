San Gennaro | per la festa sospesa l’occupazione di suolo pubblico

Leggi su anteprima24

In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San, previsti per il giorno di martedì 19 settembre 2023, presso la cattedrale di Napoli in via Duomo, a Napoli, il sindaco con una ordinanza ha deciso la sospensione delle autorizzazioni di occupazione dirilasciate agli esercizi pubblici per il posizionamento di tavolini, espositori ed altro attinenti alle attività commerciali e divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta.