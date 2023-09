Samsung Galaxy Tab A9 su GeekBench con SoC Helio G99 e 4GB di RAM

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023)dovrebbe lanciare presto la nuova serie di tabletTab A9. Si dice che la linea includa ilTab A9 e ilTab A9 Plus. Lo scorso mese di agosto il modello Plus è stato avvistato su: adesso, è toccato al modello base giungere sulla famosa piattaforma di benchmarking. L’elenco ha rivelato che ilTab A9 è dotato di una CPU che dispone di 6 core che arrivano a 2GHz insieme a 2 core che hanno una velocità di clock di 2,20GHz. Il processore è abbinato anche alla GPU Mali-G57 MC2. In merito a ciò, il tablet molto probabilmente sarà alimentato dal processore MediaTekG99, abbinato a 4GB di RAM. Inoltre, l’avvistamento diha anche confermato che il...