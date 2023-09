Samsung Galaxy S24 Ultra | i potenziali acquirenti potrebbero essere felici

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023) Mancano ancora mesi al possibile lancio delS24, ma sono già trapelati diversi dettagli sulla prossima serie di telefoni di fascia alta del produttore asiatico. Dopo aver fatto debuttare iS23, una linea di smartphone di fascia alta quasi perfetta, sarà difficile per il colosso di Seul realizzare un device ancora migliore. Almeno per idelS24, l’azienda sudcoreana potrebbe riservare una bella sorpresa. Come riportato da “SamMobile“, si diceva che il produttore asiatico riporterà i chip Exynos con la serieS24 e che soltanto le unità in Cina e negli Stati Uniti fossero dotate del processore Snapdragon 8 Gen. 3. ...