Sampdoria | le pagelle di CM | si salvano solo Stankovic | Pedrola e La Gumina

(Di lunedì 18 settembre 2023)-Cittadella 1-26,5: un errore subito, riscattato da una bella parata. Poi mette i guantoni anche sul tentativo di Pittarello. No...

Curiosità: Emil Audero Mulyadi (Mataram, 18 gennaio 1997) è un calciatore italiano, portiere dell'Inter, in prestito dalla Sampdoria.

Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cremoese -, Serie B 2023/2024. Pareggio tra le due formazioni, sblocca il risultato Pickel al 28esimo, riporta il match in ...Poi c'è il ritorno in A di Malinovsky ex Atalanta che tanto può dalle alla trequarti del Grifone, poi Thorsby extornato dalla Germania. Nella casella cesssioni si perde soltanto Stefano ...

Bologna-Sampdoria: le pagelle dei blucerchiati: Tantalocchi e ... Mondoprimavera

Sampdoria-Venezia 1-2, pagelle: doppia conferma. Pedrola in positivo, Stankovic in negativo GenovaToday

Al Ferraris, quinta giornata della Serie B 2023/24 tra Sampdoria e Cittadella: sintesi, risultato, moviola e cronaca live La Sampdoria ospita il Cittadella, tra le mura del Ferraris, in occasione dell ...La Sampdoria di Andrea Pirlo ospiterà il Cittadella nella quinta giornata di Serie B: blucerchiati alla ricerca della vittoria a Marassi ...