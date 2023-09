Sampdoria-Cittadella 1-2 | il tabellino

(Di lunedì 18 settembre 2023)1-2 (primo tempo 1-0). Marcatori: 43’ p.t. La Gumina (S), 3’ s.t. Magrassi (C), 21’ s.t. Branca (C...

Curiosità: La Serie B 2023-2024 è la 92ª edizione del campionato italiano di calcio di Serie B, l'88ª a girone unico che è iniziato il 18 agosto 2023 e si concluderà il 10 maggio 2024.

1 - 2 (primo tempo 1 - 0). Marcatori: 43' p.t. La Gumina (S), 3' s.t. Magrassi (C), 21' s.t. Branca (C). Assist : 43' p.t. Verre (S), 3' s.t. Carissoni (C).(4 - 3 - 3)..., la partita Nella prima frazione di gioco la sfida è sostanzialmente equilibrata in termini di occasioni da gol, anche se i padroni di casa tengono maggiormente il possesso ...

Poi mette i guantoni anche sul tentativo di Pittarello. Non può nulla sull’anticipo di Magrassi, bravissimo sul tentativo a botta sicura al quindicesimo del Cittadella. Branca azzecca l’angolino sul ...Vittoria in rimonta per il Cittadella, che si impone 2-1 in casa della Sampdoria nel match che chiude la quinta giornata di Serie B. I blucerchiati passano in vantaggio prima dell'intervallo con La ...