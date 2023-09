Salute | il pediatra | ‘a mensa cibi colorati e graditi a bimbi’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 settembre 2023) Nei menu delle mense scolastiche non devono mai mancarenoti eai bimbi, nei colori che piacciono di più, come il rosso del pomodoro e il verde del pesto. Sì alla pizza una volta alla settimana e concesso anche il fritto, rigorosamente in olio d’oliva. Ma soprattutto vanno preparati piatti che in famiglia sono meno presenti in questo momento di crisi economica. Queste le indicazioni per la ristorazione scolastica suggerite dalItalo Farnetani, professore ordinario all’Università Ludes-United Campus of Malta. “La prima linea guida da seguire – spiega all’Adnkronos– è scegliereai bambini, quelli usati dalle famiglie, per favorire una maggiore continuità con la routine familiare. Sarebbe bene che all’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti ...