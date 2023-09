Si è conclusa la 14edizioneCamper , organizzata nei padiglioni di Fiere di Parma . Si è trattato di un'edizione straordinaria sia per numero di espositori, 400, che di superficie occupata dai veicoli ...L'impegno di Fiart nel presentare nuovi modelli e progetti proseguirà a Genova, in occasioneNautico dal 21 al 26 settembre, dove saranno ormeggiate tutte le imbarcazioni della gamma ...18 - 09 - 2023 / Giorno per giorno Sarà ild'Onore di Palazzo Bonacossi (via CisternaFollo 5, a Ferrara) a ospitare da giovedì 28 a sabato 30 settembre 2023 , il convegno internazionale dal titolo "Ecclesiastici, intellettuali e ...

Salone del Camper 2023: superati i 100mila visitatori alle Fiere di Parma. “Settore in crescita costante” La Repubblica

Salone del camper 2023, numeri record QN Motori

Vi rimandiamo all’articolo dedicato alle novità del Salone di Parigi 2022 per sapere tutto su VinFast VF8 e VF9. Le più interessanti per il mercato europeo, però, sono le più piccole VinFast VF6 e VF7 ...Salone del camper 2023, numeri record. Superati 100.000 visitatori, crescita espositori (400), crescita superficie occupata (+20%).