Sallusti “La visione di Giorgia Meloni va oltre Fratelli d' Italia”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ladi? “E' molto identitaria” e “va bend': se si realizzerà, di fatto, aprirà un bacino molto più ampio, non solo numericamente”. Lo ha detto il direttore del Giornale, Alessandro, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, raccontando “La versione di”, il libro – edito da Rizzoli – che ha scritto dopo una quarantina di colloqui con la premier.“Siamo qui a interrogarci da settimane su chi può essere il successore di Berlusconi: la mia idea è che non esiste, ma se per successore di Berlusconi intendiamo qualcuno che, nel campo politico, inventa qualcosa che non esisteva prima, allora guardiamo in modo interessante a ...