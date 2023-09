Salerno | ospedale “Da Procida” | lavori per polo riabilitazione

Leggi su zon

(Di lunedì 18 settembre 2023) All’“Da” disono previsti deiper la trasformazione del nosocomio indella. La chiusura del presidio per gli interventi che avranno iniziano tra dicembre e gennaio del prossimo anno – come riporta il quotidiano La Città – mette a rischio la sistemazione di reparti, personale e macchinari per le indagini diagnostiche e per l’assistenza ai pazienti. L’verrà svuotato completamente per consentire alla ditta incaricata di effettuare i: dunque reparti e ambulatori dovranno necessariamente liberare gli spazi occupati. Segui ZON.IT su Google News.