Salernitana-Torino oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

(Di lunedì 18 settembre 2023) Sarà la sfida traad aprire il lunedì della quarta giornata diA. Le due squadre scenderanno in campo, 18 settembre, alle 18.00 in un match che sarà trasmesso solo su DAZN. Senza Dia, Sousa schiera in attacco Botheim con Kastanos e Candreva a supporto. A centrocampo, Mazzocchi e Bradaric agiranno sulle fasce, con Legowski e Bohinen al centro. Lovato, Gyomber e Pirola comporranno il terzetto difensivo davanti a Ochoa. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Juric risponde con Schuurs, Buongiorno e Rodriguez a proteggere la porta di Milinkovic-Savic, mentre a centrocampo Tameze affiancherà Ricci al centro con Bellanova e Lazaro sugli esterni. Radonjic e Vlasic giocheranno dietro a Zapata. Di seguito il ...