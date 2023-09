Salernitana-Torino | le probabili formazioni

(Di lunedì 18 settembre 2023) Questa sera in campo all’Arechi alle ore 18:30 uno dei primi due posticipi della Serie A con la sfida tra, ecco leQuesta sera in campo all’Arechi alle ore 18:30 uno dei primi due posticipi della Serie A con la sfida tra, ecco le(3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowsky, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. Allenatore: Paulo Sousa.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. Allenatore: Juric.

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra, valevole per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 . Primo dei due posticipi di questa quarta giornta: a Salerno la squadra di Paulo Sousa va a caccia del primo successo ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaBattere ilnon sarà impresa agevole ma ladeve provarci per rispondere a distanza di un giorno alla ...Pomeriggio che si inaugura con, dove potrebbe tranquillamente vedersi il terzo 1 - 1 di fila tra le due. Lo abbiamo visto palesarsi nei due stadi, possibile che inauguri la ...

Prima di Verona-Bologna c’è il “derby” a tinte granata. Si gioca alle ore 18.30 Non solo Verona-Bologna: oggi infatti, prima del match del Bentegodi, si disputerà un “derby” tutto granata tra ...Torna a vincere la Fiorentina, che tra le mura amiche batte l'Atalanta e si porta a quota 7 punti in classifica. La giornata di campionato si chiude domani, con Salernitana-Torino ...