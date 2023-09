Salernitana-Torino | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 18 settembre 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 4° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Antonio Giua della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Cipriani, e dal quarto uomo Volpi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Paterna e Mariani. Calcio d’inizio alle 18:30 allo Stadio “Arechi” di Salerno Dopo la sconfitta dell’ultimo turno in casa del Lecce, latorna a giocare davanti ai suoi tifosi alla ricerca della prima vittoria in campionato. Reduci dai due pareggi contro Roma e Udinese, gli uomini di Paulo Sousa non sono riusciti a raccogliere i tre punti nell’ultima trasferta. A pesare è stata la mancanza di Dia multato per motivi disciplinari. Il centravanti senegalese sarà grande assente anche quest’oggi causa infortunio, e al suo ...