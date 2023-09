Salernitana-Torino 0-4 LIVE | Buongiorno e tripletta di Radonjic

Curiosità: L'Unione Sportiva Salernitana 1919, meglio nota come Salernitana, è una società calcistica con sede nella città di Salerno. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Reti di Buongiorno e Radonjic nel primo tempo LIVEAll'Arechi, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Arechi,si affrontano nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/24. ...

Verso Salernitana-Torino: probabili formazioni e ultime news Toro News

SALERNITANA-TORINO, Le formazioni ufficiali della gara Firenze Viola

12' Zapata si beve Pirola in girata, poi serve un cioccolatino a Radonjic che insacca ma il Var annulla per offside. 11' Dalla battuta la difesa allontana, recupera palla il Toro, Seck prova la ...Il Torino allunga contro la Salernitana all’Arechi. Al 50’ Bellanova spunta sulla destra e mette in mezzo per Radonjic che calcia di prima intenzione sul secondo palo e firma il 3-0. Prima doppietta ...