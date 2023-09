Salernitana-Torino 0-3 | show di Radonjic

(Di lunedì 18 settembre 2023) AGI - Unin serata di grazia trascina ilal successo a Salerno con un netto 3-0 che non ammette discussioni. L'undici di Juric, che ha potuto contare su uno Zapata che sta tornando in piena forma, ha avuto gioco facile sulla. A sbloccare il match è stato capitan Buongiorno dopo 15' di gioco, poi ci ha pensatoal 41' con una magia delle sue a bissare le reti gli ospiti. Un guizzo di Cabral nel finale del tempo, finito sul palo, avrebbe potuto cambiare le sorti della gara per i padroni di casa. Al 50', invece, è stato ancoraa mettere al sicuro il risultato. Il trequartista serbo avrebbe potuto realizzare anche una tripletta otto minuti dopo, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Senza nerbo lache si è resa pericolosa ...

Curiosità: L'Unione Sportiva Salernitana 1919, meglio nota come Salernitana, è una società calcistica con sede nella città di Salerno. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Allo stadio 'Arechi' di Salerno il posticipo della quarta giornata di Serie A Ilbatte 3 - 0 lanel posticipo della quarta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno. A decidere la partita il gol di Buongiorno al 15' e la doppietta di ...La cronaca diPrimo tiro in porta dopo 40 secondi per la: ci prova Cabral ma Milinkovic - Savic blocca in due tempi. Poi Candreva con un destro sul secondo palo, il ...

Salernitana-Torino, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Salernitana-Torino in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A Fanpage.it

Prosegue la quarta giornata del campionao di Serie A che nel pomeriggio ha visto scendere in campo Salernitana e Torino. Successo netto per la squadra di Juric che si è imposta per ...La squadra di Juric ha giocato col lutto al braccio, per ricordare la bimba di 5 anni morta sabato durante l’esibizione prova delle Frecce Tricolori ...