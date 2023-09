Salernitana-Torino 0-3 | show di Radonjic

(Di lunedì 18 settembre 2023) AGI - Unin serata di grazia trascina ilal successo a Salerno con un netto 3-0 che non ammette discussioni. L'undici di Juric, che ha potuto contare su uno Zapata che sta tornando in piena forma, ha avuto gioco facile sulla. A sbloccare il match è stato capitan Buongiorno dopo 15' di gioco, poi ci ha pensatoal 41' con una magia delle sue a bissare le reti gli ospiti. Un guizzo di Cabral nel finale del tempo, finito sul palo, avrebbe potuto cambiare le sorti della gara per i padroni di casa. Al 50', invece, è stato ancoraa mettere al sicuro il risultato. Il trequartista serbo avrebbe potuto realizzare anche una tripletta otto minuti dopo, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Senza nerbo lache si è resa pericolosa ...

Curiosità: L'Unione Sportiva Salernitana 1919, meglio nota come Salernitana, è una società calcistica con sede nella città di Salerno. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

