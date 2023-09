Salernitana-Torino 0-3 | il tabellino

Curiosità: L'Unione Sportiva Salernitana 1919, meglio nota come Salernitana, è una società calcistica con sede nella città di Salerno. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

20.30 Serie A,0 - 3 Rotonda vittoria delall'Arechi. Granata a quota 7 punti, lainchiodata a 2. I granata sbloccano la gara al quarto d'ora con Buongiorno che risolve un ...All'Arechi, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Arechi,si affrontano nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/24. ...

Salernitana-Torino, le formazioni ufficiali: Vlasic out, ecco perché Toro News

SALERNITANA-TORINO, Le formazioni ufficiali della gara Firenze Viola

Rotonda vittoria del Torino, che si impone col risultato di 0-3 in casa della Salernitana. Le prime chance sono della Salernitana: tra i più ispirati il solito capitan Candreva, che chiama ancora il ...Milinkovic-Savic 6,5: spettatore non pagante, la Salernitana non lo impensierisce ... (dall’87’ Pellegri sv) All. Juric 7,5: il suo Torino è uscito dalla crisi. Squadra dominante e in grande forma ...