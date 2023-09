Salernitana-Torino 0-3 | i ragazzi di Juric espugnano l’Arechi

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Al, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alsi affrontano nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/24.0-3: sintesi e moviola 96? – Termina il match. Ilvince 3-0 in casa della. 90? – Ci saranno sei minuti di recupero. 84? – Colpo di testa di Fazio, bella parata di Milinkovic-Savic. 79? – Passaggio non facile di Zapata per Radonjic che con un pallonetto cerca di ingannare Ochoa: il pallone termina alto. 71? – Il direttore di gara chiama il cooling break. 58? – GOL ANNULLATO ...