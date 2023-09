Salernitana-Torino 0-2 LIVE | finisce il primo tempo – INTERVALLO

(Di lunedì 18 settembre 2023) All’Arechi, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Arechi,si affrontano nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/24.0-2: sintesi e moviola 45’+5 Termina qui il45? Segnalato il recupero: tre minuti da giocare 43? Ammonito Gyomber nella41? GOL– Errore di Mazzocchi che intercetta il passaggio di Seck ma lascia il pallone nella disponibilità di Radonjic: il suo tiro a giro non lascia scampo ad Ochoa 33? Ci prova anche Mazzocchi. L’esterno si accentra e lascia partire il tiro, ...

Curiosità: L'Unione Sportiva Salernitana 1919, meglio nota come Salernitana, è una società calcistica con sede nella città di Salerno. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Il Torino raddoppia contro la Salernitana all’Arechi. Al 41’ Buongiorno e Seck scambiano bene sulla destra, il senegalese prova a scrivere Radonjic ma la difesa campana intercetta. L’esterno arriva ...PRIMO TEMPO 44' Arriva la segnalazione del recupero, che sarà di tre minuti. 43' Palla messa in area, allontanata dalla difesa, ci prova da lontanissimo Tameze che trova un ...